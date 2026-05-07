Passerini precisa: "Modric non può mettere una di quelle maschere in fibra di carbonio perché il viso è talmente gonfio che non si riesce ad infilarle"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube su Luka Modric: "Sta dimostrando di essere un campione, una volta di più. Invece di mettere la testa sul Mondiale, sta facendo di tutto per erientrare almeno nell'ultima di campionato. Non ha ancora deciso se continuare un'altra stagione con il Milan, ma proprio per questo vuole aiutare la squadra in quella attuale. Non so se sarebbe finita allo stesso modo a Reggio Emilia con Modric in campo... Il Milan avrà la massima cautela con Modric. L'infortunio è stato molto serio e, ad oggi, Luka non può nemmeno mettere una di quelle maschere in fibra di carbonio perché il viso è talmente gonfio che non si riesce ad infilarle.

Però la sua presenza a Milanello è fondamentale. Me lo dicono anche i giocatori. Se il Milan avesse l'ambizione di Modric dentro e fuori dal campo non si troverebbe ad avere questi distacchi dall'Inter".

ALLEGRI CAMBIA CONTRO L'ATALANTA

Dopo il ko del Mapei Stadium, Massimiliano Allegri non ha usato grandi giri di parole e ha definito la prestazione del suo Milan contro il Sassuolo come la peggiore della stagione. Contro i neroverdi non si è salvato praticamente nessuno e per questo, in vista della gara casalinga di domenica contro l'Atalanta, il tecnico livornese sta pensando a cambiare qualche uomo per dare un po' di freschezza in più alla squadra rossonera. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che spiega che contro i bergamaschi mancheranno sicuramente l'infortunato Luka Modric e lo squalificato Fikayo Tomori. A prendere il posto quest'ultimo sarà Koni De Winter, che completerà la difesa a tre milanista con Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Novità anche in mezzo al campo dove Loftus-Cheek dovrebbe avere una chance dal primo minuto come mezzala destra dopo diverso tempo: l'inglese non gioca infatti titolare dal 22 febbraio contro il Parma. Rispetto a Reggio Emilia, dove Ardon Jashari aveva sostituito l'infortunato Modric, in cabina di regia potrebbe trovare invece spazio Youssouf Fofana. Per quanto riguarda le corsie esterne, a sinistra ci sarà il ritorno di Davide Bartesaghi al posto di Pervis Estupinan, mentre a destra sono in ballottaggio Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame. In avanti, infine, accanto a Rafael Leao, non ci sarà né la conferma di Christopher Nkunku come al Mapei Stadium, né il ritorno da titolare di Christian Pulisic, ma potrebbe esserci Santiago Gimenez.