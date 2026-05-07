Guidi rivela: "In passato con Xabi Alonso qualche chiacchierata il Milan l'ha fatta"

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Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a MilanVibes sull'allenatore del Milan: “Difficile dire che nome farei se Allegri dovesse andarsene, dipende dalle possibilità della società. Sarei molto prudente a rivolgermi verso allenatori emergenti, tipo Italiano, non andrei su quel tipo di allenatore . L’unico allenatore giovane su cui farei volentieri un investimento di fiducia, su cui andrei, è Farioli, ma ha appena vinto un campionato, ha un contratto col Porto e penso non ci siano margini per un suo addio. In questo momento sulla piazza, in quanto ad allenatori liberi, c’è veramente poco.

Se devo farti un nome è magari quello di Xabi Alonso, che a me fa impazzire e so che in passato il Milan qualche chiacchierata l’ha fatta, ma ormai è irraggiungibile. Sono pochi i nomi rispetto all’anno scorso, ma se Allegri dovesse andare via con la Champions metterebbe in serie difficoltà la dirigenza e temo si andrebbe su profili non abituati ad allenare grandi club, quindi sarebbe un timore, anche perché visto quello che è successo con Fonseca e Conceicao e la facilità con cui sono stati accantonati, non sarei tranquillo.

Primo punto: mancare la Champions metterebbe a rischio la permanenza di Allegri e di alcuni giocatori legati a lui, su tutti Maignan e Rabiot. Senza allenatore, senza portiere titolare e senza Rabiot avresti molti problemi da sistemare”.