MN - Da Milanello: Odogu torna in gruppo, ancora lavoro personalizzato per Modric

MN - Da Milanello: Odogu torna in gruppo, ancora lavoro personalizzato per ModricMilanNews.it
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Oggi alle 16:57News
di Manuel Del Vecchio

Altra giornata di lavoro a Milanello in vista dell'importante sfida di domenica sera a San Siro contro l'Atalanta (clicca QUI per leggere cosa succederà tra proteste e contestazioni). Apprende la redazione di MilanNews.it che David Odogu è tornato a lavorare in gruppo dopo aver saltato la partita di Reggio Emilia col Sassuolo per un affaticamento all'adduttore. Luka Modric continua il suo lavoro personalizzato in palestra.

Ad assistere al lavoro della squadra c'era, come sempre il Direttore Sportivo Igli Tare. Anche domattina, come oggi, è prevista una sessione di allenamento al mattina.

di Antonello Gioia.