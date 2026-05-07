Ambrosini: "In questo momento il Milan non ha nulla se non una cosa fondamentale: un margine di vantaggio che lo sta salvando"

vedi letture

Massimo Ambrosini, opinionista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul momento del Milan: "Il Milan ha sempre avuto, soprattutto nella prima parte di stagione, un'anima e uno spirito abbastanza riconoscibile. Non era una squadra presuntuosa, era una squadra umile. Era una squadra che non aveva gioco, che non ha mai avuto, ma aveva delle giocate. Ora secondo me non ha più niente: non ha un animo, è presuntuosa perché non è più nemmeno umile perché la non prestazione col Sassuolo testimonia la percezione che c'è.

Il Milan si aggrappava alle giocate, alla personalità di due giocatori in particolare, perché il Milan è stato retto da Modric e Rabiot: se ne manca uno la squadra ha meno personalità. In questo momento il Milan non ha nulla se non una cosa fondamentale: un margine di vantaggio che lo sta salvando e probabilmente lo salverà nell'arrivare all'unica cosa che conta".

LE POSSIBILI SCELTE DI ALLEGRI PER L'ATALANTA

Domenica contro l'Atalanta ci potrebbero essere diverse novità nel centrocampo del Milan rispetto all'ultimo deludente match contro il Sassuolo: sulla fascia sinistra ci sarà il ritorno dal 1' di Davide Bartesaghi al posto di Pervis Estupinan, mentre a destra ballottaggio aperto tra Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame, con il belga favorito per partire dall'inizio.

In mezzo al campo, senza Luka Modric, l'unico sicuro di una maglia da titolare è Adrien Rabiot. Per gli altri due posti dal primo minuto ci sono tre giocatori in corsa: Youssouf Fofana, Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek. Secondo La Gazzetta dello Sport, la fisicità dell'inglese potrebbe tornare utile contro i bergamaschi e agirebbe da mezzala destra. Con l'ex Chelsea in campo, sarà il francese a giocare da play davanti alla difesa, ruolo che ha già ricoperto nella scorsa stagione. Se invece le due maglie da titolare verranno date a Ricci e Fofana, a sostituire Modric sarà il centrocampista italiano.