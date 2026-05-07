Capuano: "O Cardinale e Furlani si mettono in testa che la loro ricetta non funziona o tra un anno saremo allo stesso punto di oggi"

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Giovanni Capuano, giornalista, si è così espresso su Sportitalia sulla gestione del Milan e dell'Inter: "Ho letto il CFO, cioè l'uomo che si occupa dei conti del Milan, Cocirio, dire che ad alto livello, ed il Milan è un club ad alto livello, la sostenibilià passa per i risultati di campo. Manca la seconda parte di questo ragionamento. I risultati di campo passano anche dalla capacità e dal coraggio di investire dei soldi anche sapendo che bisogna mettere in conto di perdere qualcosa all'inizio pur di fare gli investimenti e mettere le basi per fare risultati di campo.

A Milano abbiamo due fonti che lavorano in due maniere diverse, entrambi non sono mecenati, però Oaktree lavora sulla continuità e la stabilità. La storia degli ultimi anni del Milan ti racconta di una società che invece ragiona in maniera diversa, e purtroppo questa ricetta in Europa non funziona. Quindi o Cardinale, Furlani e a scendere tutti si mettono in testa questa cosa, oppure tra un anno saremo allo stesso punto di oggi. Il problema del Milan non è Tare, o Allegri o Leao che gioca con la pubalgia, ma il fatto che dall'altra parte del Naviglio ci sia l'Inter che continua a vincere avendo un fondo che lavora in maniera diversa".