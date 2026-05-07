Caso scommesse, Tonali e Fagioli patteggiano anche davanti la giustizia ordinaria

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Come riporta il Corriere della Sera, si chiude con il patteggiamento anche davanti alla giustizia ordinaria la vicenda del presunto giro illecito di scommesse che aveva visto protagonisti Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. i due centrocampisti patteggiano rispettivamente 78.250 euro (Tonali) e un mese di arresti ma col beneficio della sospensione condizionale della pena (Fagioli).

Altri 18 sportivi (tra cui Perin, McKennie, Paredes e Di Maria) hanno estinto il reato loro contestato ovvero aver giocato, ma non sul calcio, su piattaforme illegali, con un'oblazione da 258 euro. Prosciolti Florenzi e Zaniolo, che aveva chiuso con oblazione un precedente fascicolo aperto a Torino le loro contestazioni.