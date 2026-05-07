Pellegatti sottolinea: “Già 16.000 firme in due giorni contro Furlani. Continuano le frizioni sul mercato con Allegri”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la petizione dei tifosi del Milan contro Giorgio Furlani. Queste le sue parole:

"Andiamo a un aggiornamento sulla petizione, cioè l'invito da parte dei tifosi al Milan di allontanare Giorgio Furlani o a Giorgio Furlani di andare via dal Milan. Una petizione di qualche giorno fa, siamo già a in due giorni a 16.000 tifosi che hanno, ripeto, individuato in Giorgio Furlani il problema di questi ultimi 3 anni, 3 anni negativi. D'altra parte, anche in questa fase di mercato sembra già che ci sia un contrasto tra Massimiliano Allegri che vorrebbe giocatori esperti, giocatori importanti, giocatori che lo aiutino sia in campionato, sia in Champions League o in ogni caso in Europa, perché il Milan in Europa ormai aritmeticamente c'è".