Hubner non ci sta: “I difensori oggi non possono più difendere, ogni cosa è fallo”

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Durante l'ultima puntata del podcast Centrocampo, è stato ospite l'ex bomber Dario Hubner che ha raccontato tantissimi aneddoti riguardanti la sua carriera e ha espresso poi opinioni sul calcio moderno. Queste le sue parole:

"Oggi il difensore, bisogna essere sinceri, non ha la possibilità di difendere. Noi abbiamo avuto tantissimi difensori forti, Nesta, Cannavaro, Samuel, Montero, tanti giocatori che che oggi farebbero fatica a difendere perché non possono fare quello che facevano negli anni 90, cioè tirare la maglia. Samuel era uno che se non ti toccava non riusciva a marcarti bene perché poi ti deve tenere per la maglia, ti toccava, ti prendeva. Cioè oggi sarebbe un rigore, ogni azione sarebbe un rigore. Noi tante volte ce l'abbiamo con i difensori, però è anche vero che queste regole che per me sono assurde, il gioco del calcio è diventato un gioco, non dico da fighette, però è un gioco che non puoi fare un fallo e sei ammonito, non puoi entrare sull'attaccante perché se lo sfiori è calcio di rigore. Una volta per darti un calcio di rigore ci doveva essere il fallo, ma un bel fallo".