Lecce, Banda e Veiga recuperati per la Juve. Sarà sold-out al “Via del Mare”

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Come riporta Sport Mediaset, questa mattina nel centro sportivo di Martignano, il Lecce di Eusebio di Francesco si è allenato per preparae la sfida di sabato sera contro la Juventus. Una sfida che potrebbe voler dire salvezza matematica in caso di vittoria e di sconfitta della Cremonese contro il Pisa. Le novità riguardano l'attaccante zambiano Banda e il terzino portoghese Danilo Veia hanno svolto parte del lavoro in gruppo, ma entrambi saranno disponibili contro i bianconeri. Il tecnico dei giallorossi dovrebbe riproporre gli stessi 11 che hanno vinto l'ultima giornata sul campo del Pisa, ancora con Cheddira terminale offensivo.

Solo panchina per Camarda, pronto a essere schierato nella parte finale di match. Nel mentre, prosegue a gonfie vele la vendita dei tagliandi per la sfida, con il "Via del Mare" che va verso l'ennesimo sold-out stagionale.