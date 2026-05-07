Bartesaghi ricorda la Supercoppa: "Momento che non dimenticherò mai"

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Nel pomeriggio di giovedì, il Milan su FanFest ha mandato in onda la diretta del quinto episodio di Off The Pitch, intervista doppia a una leggenda rossonera come Serginho e all'attuale terzino sinistro Davide Bartesaghi. I due calciatori hanno passeggiato per il Museo Mondo Milan della sede milanista di via Aldo Rossi, parlando delle rispettive carriere e della loro esperienza in base ai cimeli in cui si sono imbattuti. Di seguito un estratto delle parole di Davide Bartesaghi.

Le parole di Davide Bartesaghi sulle emozioni del primo trofeo in rossonero, la Supercoppa 2025 in Arabia contro Juventus e Inter: "Ci credevamo molto quando eravamo lì. Il mio primo trofeo con il Milan ed è uno dei momenti che non dimenticherò mai: ero molto felice quel giorno. L’ho vinto con gente che ci tiene a me personalmente".