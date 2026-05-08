Bove torna a parlare del suo periodo lontano dal campo e delle difficoltà del rientro

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(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Dopo più di un anno lontano dal campo questi 4 mesi hanno significato tanto. Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Ringrazio tutti coloro che l'hanno reso possibile. Allo stesso tempo non nascondo che speravo fosse più facile ritrovare spazio, ritmo e sensazioni".

Edoardo Bove fa un piccolo bilancio della sua seconda vita in campo: dopo il malore con arresto cardiaco il primo dicembre 2024 e l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo, il calciatore è tornato in campo con la maglia del Watford, seconda divisione inglese, campionato in cui è gli è stato consentito giocare. "Il calcio però è anche questo: non basta voler tornare - scrive l'ex di Roma e Fiorentina sul suo profilo Instagram-, bisogna riconquistarsi tutto giorno dopo giorno. Io sono pronto la prossima stagione per me è già iniziata". (ANSA).