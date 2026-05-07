Il Psg alla seconda finale di Champions consecutiva. Il record resta del Milan con tre

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Grande festa ieri sera in casa Paris Saint-Germain, perché con il pareggio ottenuto nella semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco sono i francesi a qualificarsi per la finale di Champions League 2026, che li vedrà opposti all'Arsenal alla Puskas Arena di Budapest, per una partita molto significativa agli occhi di Luis Enrique e dei suoi. Sì, perché il PSG avrà la possibilità di difendere la Champions League vinta lo scorso anno con il 5-0 rifilato all'Inter di Simone Inzaghi nell'ultimo atto. Un privilegio che non è capitato a tutti, nemmeno a molti a volerla dire tutta, visto che i francesi sono la 9^ squadra nella storia del torneo a riuscire ad accedere a una finale per due edizioni di fila. Di queste, tra l'altro, due sono italiane: il Milan e la Juventus, entrambe capaci addirittura di infilarne tre in serie, negli anni Novanta.

Le squadre capaci di fare due finali di Champions League di fila:

MILAN 3 (1993, 1994, 1995)

JUVENTUS 3 (1996, 1997, 1998)

REAL MADRID 3 (2016, 2017, 2018)

AJAX 2 (1995, 1996)

VALENCIA 2 (2000, 2001)

MANCHESTER UNITED 2 (2008, 2009)

BAYERN MONACO 2 (2012, 2013)

LIVERPOOL 2 (2018, 2019)

PARIS SAINT-GERMAIN 2 (2025, 2026)