Trevisani punge Allegri: "Il Milan gioca un calcio terribile"

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E' un momento difficile per il Milan. Poco gioco, poche idee e soprattutto pochissimi punti. La sfida contro l'Atalanta diventa quindi un dentro o fuori per assicurarsi la prossima qualificazione in Champions. Di questo e molto altro ha parlato così Riccardo Trevisani:

Trevisani sul Milan

"E' una squadra che propone un calcio ignobile, una bruttezza sconvolgente, terribile. Ma è un calcio che non c'entra niente con quello che si sta facendo. E qui siamo nel paese dove anziché dire «accidenti quanto gioca male il Milan, ma che fa il suo allenatore?» Diciamo «sì, però la diagonale di Nuno Mendes a PSG, Bayern Monaco non è stata fatta bene, in Italia non sarebbe successo».Ma in Italia facciamo morire. In Italia facciamo morire. Siamo dietro nel ranking, fuori dalle prime dieci, non facciamo una vittoria in Champions da 16 anni, non facciamo bene con la nazionale se fai eccezione nel 2021, da sempre non partecipiamo ai mondiali, giochiamo un calcio terrificante.".