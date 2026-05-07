Corsa Champions, Milan e Juve: le statistiche a confronto del campionato

Corsa Champions, Milan e Juve: le statistiche a confronto del campionatoMilanNews.it
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Ieri alle 22:00News
di Andrea La Manna

Mancano tre gare alla fine del campionato, tre gare fondamentali che diranno quali saranno le altre due squadre (insieme a Napoli e Inter) che giocheranno la Champions League il prossimo anno. Milan, Roma, Juventus e Como, due posti per quattro squadre che si daranno battaglia fino all'ultimo minuto. Per ora la classifica recita Milan terzo a 67, Juventus quarta a 65, Roma 64 e Como 62. Di seguito le statistiche riportate dalla redazione di Telelombardia delle due squadre che, ad oggi, sarebbero qualificate. 

MILAN E JUVENUTS: STATISTICHE A CONFRONTO

MILAN
336 occasioni create
3966 km di distanza percorsa 
924 duelli vinti
413 contrasti vinti
1.54 media gol attesi

JUVENTUS
402 occasioni create 
4016 km di distanza percorsa 
1092 duelli vinti
382 contrasti vinti 
1.91 media gol attesi 