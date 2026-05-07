Corsa Champions, Milan e Juve: le statistiche a confronto del campionato

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Mancano tre gare alla fine del campionato, tre gare fondamentali che diranno quali saranno le altre due squadre (insieme a Napoli e Inter) che giocheranno la Champions League il prossimo anno. Milan, Roma, Juventus e Como, due posti per quattro squadre che si daranno battaglia fino all'ultimo minuto. Per ora la classifica recita Milan terzo a 67, Juventus quarta a 65, Roma 64 e Como 62. Di seguito le statistiche riportate dalla redazione di Telelombardia delle due squadre che, ad oggi, sarebbero qualificate.

MILAN E JUVENUTS: STATISTICHE A CONFRONTO

MILAN

336 occasioni create

3966 km di distanza percorsa

924 duelli vinti

413 contrasti vinti

1.54 media gol attesi

JUVENTUS

402 occasioni create

4016 km di distanza percorsa

1092 duelli vinti

382 contrasti vinti

1.91 media gol attesi