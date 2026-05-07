Corsa Champions, Milan e Juve: le statistiche a confronto del campionato
Mancano tre gare alla fine del campionato, tre gare fondamentali che diranno quali saranno le altre due squadre (insieme a Napoli e Inter) che giocheranno la Champions League il prossimo anno. Milan, Roma, Juventus e Como, due posti per quattro squadre che si daranno battaglia fino all'ultimo minuto. Per ora la classifica recita Milan terzo a 67, Juventus quarta a 65, Roma 64 e Como 62. Di seguito le statistiche riportate dalla redazione di Telelombardia delle due squadre che, ad oggi, sarebbero qualificate.
MILAN E JUVENUTS: STATISTICHE A CONFRONTO
MILAN
336 occasioni create
3966 km di distanza percorsa
924 duelli vinti
413 contrasti vinti
1.54 media gol attesi
JUVENTUS
402 occasioni create
4016 km di distanza percorsa
1092 duelli vinti
382 contrasti vinti
1.91 media gol attesi
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