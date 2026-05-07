Bartesaghi: "Voglio restare al Milan più a lungo possibile: club magnifico"

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Nel pomeriggio di giovedì, il Milan su FanFest ha mandato in onda la diretta del quinto episodio di Off The Pitch, intervista doppia a una leggenda rossonera come Serginho e all'attuale terzino sinistro Davide Bartesaghi. I due calciatori hanno passeggiato per il Museo Mondo Milan della sede milanista di via Aldo Rossi, parlando delle rispettive carriere e della loro esperienza in base ai cimeli in cui si sono imbattuti. Di seguito un estratto delle parole di Davide Bartesaghi.

Le parole di Davide Bartesaghi sul suo futuro in rossonero: "Restare tanto al Milan come Serginho? Certo, lo avevo già detto: voglio restare al Milan più a lungo possibile. È un club magnifico, la gente che ci lavora dentro dà il massimo per rendere al meglio. Serginho? Ho avuto la possibilità di vivere alcuni momenti con lui anche quest’estate in tournée e mi ha fatto molto piacere: gli ho chiesto anche una foto…"