Serginho: "Dida è un fratello, siamo amici da 32 anni: più di un compagno di squadra"

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Nel pomeriggio di giovedì, il Milan su FanFest ha mandato in onda la diretta del quinto episodio di Off The Pitch, intervista doppia a una leggenda rossonera come Serginho e all'attuale terzino sinistro Davide Bartesaghi. I due calciatori hanno passeggiato per il Museo Mondo Milan della sede milanista di via Aldo Rossi, parlando delle rispettive carriere e della loro esperienza in base ai cimeli in cui si sono imbattuti. Di seguito un estratto delle parole di Serginho.

Le parole di Serginho sulla sua amicizia fraterna con Nelson Dida, con cui ha giocato al Milan, in Nazionale e anche in patria: "Con Dida abbiamo giocato nel Cruzeiro nel 1995 e poi in Nazionale. Nelson è un fratello, più di un compagno di squadra: quest'anno siamo amici di 32 anni. Ancora oggi siamo molto amici e per me è sempre un piacere stare insieme a lui: fa parte della mia storia".