Ordine: “Milan e Juve? Bianconeri buona produzione calcistica, alternative del Milan in attacco non all’altezza”

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Durante l'ultima puntata di QSVS, il noto giornalista Franco Ordine si è espresso in merito alla corsa Champions e ha paragonato le situazioni di Juventus e Milan. Queste le sue parole:

"Qual è la diversità di condizione tra le due squadre? Al di la dei due punti in classifica, mentre la Juve ha una produzione calcistica di buon livello, ha però una cifra realizzativa meno che modesta, insufficiente, deludente, e questo è un punto agli errori fatti durante il mercato. Nel caso del Milan la situazione non è identica dal punto di vista della brillantezza, perché il Milan è molto meno brillante della Juve, ha avuto almeno i due che hanno avuto grandi problemi di infortuni (Leao e Pulisic) ma il problema è che le alternative che c'erano a disposizione una non l'hai mai avuta, l'altra è arrivato a gennaio e in generale non sono state all'altezza".