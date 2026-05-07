Borussia Dortmund, Sule lascerà il calcio giocato al termine di questa stagione

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Niklas Sule, difensore del Borussia Dortmund, ha annunciato che al termine di questa stagione lascerà il calcio giocato. Ecco le parole del giocatore tedesco che nei mesi scorsi era stato accostato anche al Milan durante il mercato invernale al podcast "Spielmacher": "So cosa ho provato quando il medico della squadra ha eseguito il test del cassetto nello spogliatoio dell'Hoffenheim. Ha guardato il fisioterapista ed ha scosso la testa e quando anche lo stesso fisioterapista ha ripetuto il test, non ha sentito alcuna resistenza nel ginocchio. A quel punto sono andato in doccia e ho pianto per dieci minuti, mentre pensavo 'E' rotto'.

Quando il giorno dopo ho fatto la risonanza magnetica ed ho ricevuto la buona notizia che non si trattava di una rottura del crociato, mi è stato subito chiaro al cento per cento che era finita. Non riuscivo ad immaginare niente di peggio che guardare al futuro con ottimismo, ovvero essere indipendente, andare in vacanza o passare del tempo con i miei figli, per poi dover fare i conti con la terza rottura del crociato.

Se ripenso ai miei quattro anni a Dortmund, sono stati tanti i momenti che ho apprezzato moltissimo. I tifosi mi hanno accolto calorosamente e mi sono sempre sentito a casa. La gente di Dortmund è aperta, calorosa, onesta, ho sentito fin da subito una forte affinità. I miei figli vanno all'asilo qui. E' davvero difficile per noi andarcene" le sue dichiarazioni riportate da goal.com.