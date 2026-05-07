Ordine analizza: “Milan sta peggio di tutte, la Juve ha il calendario più difficile”

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Durante l'ultima puntata di QSVS, il noto giornalista Franco Ordine si è espresso in merito alla corsa Champions tra Juventus, Milan e Roma. Queste le sue parole:

"Dal punto di vista complessivo, della salute fisica e del momento, secondo me il Milan sta peggio di tutte. La Juventus ha una maggiore brillantezza nel gioco ma come il Milan ha problemi a fare gol con gli attaccanti e quindi, da questo punto di vista, secondo me l'unico parametro che cambia è il calendario. La Juventus ha Lecce, Fiorentina e Torino, secondo me il vero punto interrogativo è il derby che non sai cosa può venire fuori, anche se ho visto che il Torino ultimamente ha mollato. L'ambiente vorrà sicuramente fare uno sgambetto che potrebbe essere cruciale alla Juve, il problema è trasferire tutto questo in campo".