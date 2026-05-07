Hubner critico: “Oggi si fanno 18 passaggi per arrivare a metà campo, poi prendi gol e ti incazzi”

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Durante l'ultima puntata del podcast Centrocampo, è stato ospite l'ex bomber Dario Hubner che ha raccontato tantissimi aneddoti riguardanti la sua carriera e ha espresso poi opinioni sul calcio moderno. Queste le sue parole:

"Allora, credo che tatticamente serva sempre il gioco tattico, una squadra deve essere organizzata, ci mancherebbe. Però se incomincia un pochino a esagerare un po' troppo, ad esempio in certe partite si fanno18 passaggi per arrivare a metà campo, è un'immensità, per poi magari vedere qualche volta che sbaglia il portiere, sbagliano i difensori, prendi un gol e ti incazzi. Una volta, negli anni 90, i difensori avevano i piedi di ferro, di legno, facevano giocate semplici, la passavano subito al centrocampista e finivano tutto. Oggi è un calcio completamente diverso e perché ripeto, abbiamo pochi difensori, anche perché le regole di oggi sono completamente cambiate".