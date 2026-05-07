Esposito: "Kean mi sembra un po' Leao: si preoccupa più di come si veste"

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L'ex attaccante della Fiorentina Carmine Esposito è stato ospite dell'emittente Radio FirenzeViola e ha commentato il rendimento stagionale del centravanti Moise Kean, molto diverso rispetto a quello messo in mostra nella scorsa stagione, anche a causa di una condizione fisica non sempre perfetta. Nel suo ragionamento, Esposito ha tirato in mezzo anche il numero 10 del Milan Rafael Leao, tra l'altro molto amico di Kean, paragonandolo al centravanti italiano per il suo attteggiamento.

Le parole di Carmine Esposito su Moise Kean e il paragone con Rafael Leao: "Kean bisogna prenderlo com'è, con pregi e difetti. Kean nella problematica annuale della Fiorentina è riuscito a fare i suoi 9/10 gol. Mi sembra un po' Leao, che ha un potenziale allucinante, ma si preoccupa di più di come si veste, del disco ecc.... Kean, se trova una situazione come questa in una squadra, un po' perde. lo credo che i suoi ritardi non sarebbero accettati in una squadra più importante"