Ravezzani: "Tutte le squadre del Milan (anche femminile e giovanili) sono in posizione di classifica modeste. Anche questo è un segnale di un declino sportivo umiliante"

vedi letture

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha pubblicato questo pensiero sul Milan su X: "Ho fatto una ricerca veloce e risulta che tutte le squadre del Milan (anche femminile e giovanili) siano in posizione di classifica molto modeste. Forse la migliore è quella di Allegri. Anche questo è un segnale inequivocabile di un declino sportivo per certi versi umiliante".

Ho fatto una ricerca veloce e risulta che tutte le squadre del Milan (anche femminile e giovanili) siano in posizione di classifica molto modeste. Forse la migliore è quella di Allegri. Anche questo è un segnale inequivocabile di un declino sportivo per certi versi umiliante. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) May 7, 2026

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82

Napoli 70

Milan 67

Juventus 65

Roma 64

Como 62

Atalanta 55

Lazio 51

Bologna 49

Sassuolo 49

Udinese 47

Parma 42

Torino 41

Genoa 40

Cagliari 37

Fiorentina 37

Lecce 32

Cremonese 28

Verona 20

Pisa 18