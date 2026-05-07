Ravezzani: "Tutte le squadre del Milan (anche femminile e giovanili) sono in posizione di classifica modeste. Anche questo è un segnale di un declino sportivo umiliante"

Ravezzani: "Tutte le squadre del Milan (anche femminile e giovanili) sono in posizione di classifica modeste. Anche questo è un segnale di un declino sportivo umiliante" MilanNews.it
Ieri alle 19:40News
di Enrico Ferrazzi

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha pubblicato questo pensiero sul Milan su X: "Ho fatto una ricerca veloce e risulta che tutte le squadre del Milan (anche femminile e giovanili) siano in posizione di classifica molto modeste. Forse la migliore è quella di Allegri. Anche questo è un segnale inequivocabile di un declino sportivo per certi versi umiliante". 

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82
Napoli 70 
Milan 67 
Juventus 65 
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42 
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 
Verona 20
Pisa 18