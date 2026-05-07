Milan, ecco come sono calati i numeri difensivi tra andata e ritorno

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Il calo del Milan nel girone di ritorno è sotto gli occhi di lui ed è ben testimoniato dai numeri dei rossoneri rispetto alla prima parte di questo campionato: 42 punti conquistati nelle prime 19 partite grazie a 12 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta (media di 2,21 punti a partita), 32 gol fatt e 15 subiti, mentr sono 25 i punti conquistati nelle successive 16 con 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte (media di 1,56 punti a partita), con 16 gol fatti e 14 incassati.

Ci sono però anche altri numeri riportati stamattina dal Corriere dello Sport che confermano il calo del Diavolo dal punto di vista difensivo: "Se la media dei gol subiti è rimasta piuttosto stabile (da 0,79 reti concesse a partita si è passati a 0,88), si registra ugualmente un aumento sia nelle occasioni concesse (1,09 di media xGA all'andata, 1,23 xGA di media al ritorno) che nei tiri subiti (10,84 a gara nelle prime 19 partite, 11,62 nelle successive 15). La fase difensiva, però, si gioca sui dettagli: bastano uno-due azioni pericolose permesse agli avversari per subire gol, come accaduto, per esempio, nei tre contropiedi concessi all'Udinese che hanno fruttato lo 0-3 in favore dei friulani e nell'unica vera occasione da gol del Napoli al "Maradona", da cui è scaturita la rete decisiva di Politano".