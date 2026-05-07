Serginho: "Berlusconi era spettacolare: il milanista numero uno"

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Nel pomeriggio di giovedì, il Milan su FanFest ha mandato in onda la diretta del quinto episodio di Off The Pitch, intervista doppia a una leggenda rossonera come Serginho e all'attuale terzino sinistro Davide Bartesaghi. I due calciatori hanno passeggiato per il Museo Mondo Milan della sede milanista di via Aldo Rossi, parlando delle rispettive carriere e della loro esperienza in base ai cimeli in cui si sono imbattuti. Di seguito un estratto delle parole di Serginho.

Le parole di Serginho sul suo rapporto con Silvio Berlusconi: "Berlusconi era una persona spettacolare. Come sempre dico ho avuto la grande fortuna di vivere con lui tanti anni: aveva un’energia spettacolare, sempre disponibile. Il milanista numero uno: ho avuto la fortuna di stare con lui nel momento vincente di questo club".