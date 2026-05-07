Bartesaghi rivela il regalo che Leao gli ha fatto dopo il suo primo gol col Milan

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Nel pomeriggio di giovedì, il Milan su FanFest ha mandato in onda la diretta del quinto episodio di Off The Pitch, intervista doppia a una leggenda rossonera come Serginho e all'attuale terzino sinistro Davide Bartesaghi. I due calciatori hanno passeggiato per il Museo Mondo Milan della sede milanista di via Aldo Rossi, parlando delle rispettive carriere e della loro esperienza in base ai cimeli in cui si sono imbattuti. Di seguito un estratto delle parole di Davide Bartesaghi.

Davide Bartesaghi racconta un aneddoto dopo la sua doppietta al Sassuolo: "Quando avevo fatto la doppietta contro il Sassuolo, sono uscito dallo spogliatoio: Rafa era in tribuna e mi ha detto che aveva aspettato tanto questo momento e che il giorno dopo mi avrebbe fatto un bel regalo. Il giorno dopo mi ha fatto trovare in spogliatoio un quadro gigante con la mia esultanza: è stato bellissimo, ora ce l’ho appeso in camera".