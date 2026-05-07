7 maggio 2011: il Milan di Allegri pareggia a Roma e vince il suo 18° Scudetto

7 maggio 2011: il Milan di Allegri pareggia a Roma e vince il suo 18° Scudetto MilanNews.it
© foto di Alberto Fornasari
Oggi alle 16:10News
di Enrico Ferrazzi

Esattamente 15 anni fa, il 7 maggio 2021, il Milan allenato da Massimiliano Allegri ha conquistato il suo 18° scudetto dopo uno 0-0 in casa della Roma. Quella sera i rossoneri vinsero il tricolore con due giornate d'anticipo. 

Ecco il tabellino di quel match

ROMA-MILAN 0-0

ROMA: Doni; Cassetti, Burdisso, Juan, Riise; Pizarro, Brighi (18' Rosi, 83' Caprari); Taddei, Simplicio, Vucinic (54' Borriello); Totti. (A disposizione: Lobont, Loria, Greco, Menez). All. Montella.

MILAN: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Gattuso (46' Ambrosini), Van Bommel, Seedorf; Boateng; Ibrahimovic, Robinho (74' Pato). (A disposizione: Amelia, Yepes, Bonera, Pirlo, Cassano). All. Allegri.

Arbitro: Morganti.

Ammoniti: Boateng, Van Bommel, Pato, Taddei..