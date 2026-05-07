Letizia: "Personalmente, ho creduto molto in Furlani: l'ho sempre elogiato. Ma oggi il tempo è finito e i risultati raccontano una storia precisa"

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale su Sportitalia su Giorgio Furlani: "Personalmente, ho creduto molto a Giorgio Furlani. E non per partito preso, ma per convinzione. Perché quando un dirigente arriva al Milan in un momento di transizione, con una proprietà nuova e un modello da costruire, è giusto concedergli tempo. È giusto aspettare che il suo lavoro prenda forma. L’ho sempre elogiato, perché mi sembrava incarnare un’idea diversa: più moderna, più razionale, forse necessaria dopo anni complicati. Era un percorso in divenire, e chi è in divenire merita fiducia.

Oggi però il tempo è finito. E nel calcio il tempo non è una variabile neutra o accessoria: è giudizio.

Giorgio Furlani è oggi il riferimento operativo del Milan, il volto di una gestione che non può più essere valutata per le intenzioni, ma per i risultati. E i risultati raccontano una storia precisa. In questi anni il Milan ha investito oltre 400 milioni sul mercato, ha vinto un solo trofeo minore e si è progressivamente allontanato dalla vetta, sempre con distacchi importanti. Non ha costruito una continuità tecnica, non ha rafforzato in modo evidente la propria competitività, non ha dato la sensazione di una crescita stabile. Questa non è un’opinione: è una lettura dei fatti".

