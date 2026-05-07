I funerali di Evaristo Beccalossi si terranno domani a Brescia. Camera ardente in forma privata

I funerali di Evaristo Beccalossi si terranno domani a Brescia. Camera ardente in forma privata
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Oggi alle 14:40News
di Antonello Gioia
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- BRESCIA, 06 MAG - I funerali di Evaristo Beccalossi si svolgeranno venerdì 8 maggio, alle ore 13:45, nella Chiesa Conversione di San Paolo, a Brescia. La camera ardente, informa la famiglia dell'ex calciatore scomparso, sarà aperta presso la Fondazione Poliambulanza nella città lombarda, oggi dalle 12 alle 19 e domani dalle 9 alle 19.