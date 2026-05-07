Milan, in arrivo il rinnovo di Vladimirov: pronto un triennale con opzione per altri due anni

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Valeri Vladimirov, difensore centrale classe 2008 che in questa stagione si è diviso tra il Milan Futuro e la Primavera rossonera, è pronto a rinnovare il suo contratto con il club di via Aldo Rossi: il giovane bulgaro firmerà un triennale con opzione per altri due anni. Lo riferisce tuttomercatoweb.com: "Futuro rossonero che si sta scrivendo in queste ore per Valeri Vladimirov, difensore centrale che ha diviso la stagione tra Primavera del Milan e Milan Futuro, ma che dovrebbe entrare anche in orbita Prima Squadra: per il bulgaro è pronto il rinnovo contrattuale coi rossoneri e il primo contratto da pro.

Per il talentuoso centrale si parla di un contratto da tre anni più altri due di opzione in favore dei rossoneri, ed è logico aspettarsi un coinvolgimento crescente con la squadra di Allegri nella prossima annata".