Il Milan punta a Sorloth: il norvegese è un profilo in linea con le richieste di Allegri
Nella lista del Milan per l'attacco del prossimo anno c'è anche il nome di Alexander Sorloth, centravanti dell'Atletico Madrid che, dopo una stagione in cui è stato utilizzato soprattutto da attaccante di riserva del duo Alvarez-Griezmann, vorrebbe cambiare squadra perchè punta a giocare di più. I rossoneri lo seguono da tempo, ma ovviamente è fondamentale la partecipazione alla prossima Champions League per convincerlo a dire sì alla proposta milanista.
A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che Sorloth è un un profilo in linea con le richieste di Max Allegri: forte fisicamente (è alto 1,95 metri), 9 d'area di rigore, buon fiuto del gol, capace di legare bene dal punto di vista tecnico con la squadra. La sua valutazione è di almeno 25 milioni di euro.
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