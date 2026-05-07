Il Milan punta a Sorloth: il norvegese è un profilo in linea con le richieste di Allegri

Il Milan punta a Sorloth: il norvegese è un profilo in linea con le richieste di AllegriMilanNews.it
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Oggi alle 10:08Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Nella lista del Milan per l'attacco del prossimo anno c'è anche il nome di Alexander Sorloth, centravanti dell'Atletico Madrid che, dopo una stagione in cui è stato utilizzato soprattutto da attaccante di riserva del duo Alvarez-Griezmann, vorrebbe cambiare squadra perchè punta a giocare di più. I rossoneri lo seguono da tempo, ma ovviamente è fondamentale la partecipazione alla prossima Champions League per convincerlo a dire sì alla proposta milanista. 

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che Sorloth è un un profilo in linea con le richieste di Max Allegri: forte fisicamente (è alto 1,95 metri), 9 d'area di rigore, buon fiuto del gol, capace di legare bene dal punto di vista tecnico con la squadra. La sua valutazione è di almeno 25 milioni di euro.