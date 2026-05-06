Milan e Juve seguono con attenzione Tiago Gabriel: il Lecce chiede 25 milioni

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Seconddo quanto riportato da TMW, Tiago Gabriel è il prossimo uomo mercato del Lecce. Il difensore portoghese sta facendo benissimo e non è stato ceduto a gennaio - come i giallorossi avevano fatto con Dorgu un anno prima - per raggiungere la salvezza in Serie A. Nelle ultime settimane anche Milan e Juventus lo stanno seguendo con attenzione. Perché è un profilo interessante per il presente e il futuro, una probabile futura plusvalenza anche dopo tre o quattro stagioni. La sua valutazione è intorno ai 25 milioni di euro, anche se l'idea del Lecce è quella di far innescare un'asta.

IL MILAN FA SUL SERIO

Non c'è solo l'attacco da rinforzare, ma anche la difesa del Milan in vista della prossima stagione. Oltre ad un centrale già pronto al'uso, l'idea in via Aldo Rossi è di prendere anche un giovane di prospettiva che possa crescere e maturare alla corte di Max Allegri. E un nome in questo senso che piace moltissimo in casa rossonera è quello di Tiago Gabriel, giocatore classe 2004 del Lecce. Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che il Milan fa sul serio per il portoghese che è già stato stato visionato in più occasioni dagli scout milanisti, i quali l’hanno promosso a pieni voti. Nelle ultime settimane, i dirigenti milanisti hanno anche avviato i contatti con gli agenti del difensore lusitano che stuzzica parecchio in via Aldo Rossi. C'è però un grosso ostacolo da superare, cioè l'elevata richiesta del Lecce che parte da una valutazione iniziale di 30 milioni di euro per l'ennesima intuizione vincente del dg giallorosso Pantaleo Corvino.