Milan e Juve sulle tracce di Sorloth già dal mese di gennaio

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Non solo Leon Goretzka o l'idea Robert Lewandowski, il Milan e la Juventus continuano a condividere gli obiettivi del calciomercato estivo. L'ultimo nome in ordine cronologico è quello di Alexander Sorloth, attaccante classe 1996 norvegese che ieri è stato eliminato dalla Champions League con l'Atletico Madrid. Alla seconda stagione con i Colchoneros, il centravanti vorrebbe salutare in estate per trovare maggiore spazio altrove: questo è ciò che potrebbero promettergli sia rossoneri che bianconeri.

Secondo quanto riportano i colleghi di Tuttomercatoweb.com, Sorloth è stato cercato da Milan e Juventus già nello scorso mese di gennaio. L'occasione c'è, perché difficilmente la punta rimarrà a Madrid: alcuni fattori però potranno incidere. In primis chi delle due formazioni si qualificherà in Champions League, da sempre motivo d'attrazione; in secondo luogo il rendimento al Mondiale dello stesso Sorloth, titolare con Haaland di una delle Nazionali più talentuose. Attualmente il costo del giocatore è sui 25 milioni di euro.