Mateta sul Milan: "Mi ha fatto male sul momento. Consultato diversi specialisti: mi hanno assicurato che non c'era bisogno di operazione"

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Jean-Philippe Mateta nel mese di gennaio è stato a un passo dal vestire la maglia del Milan: quando sembrava tutto fatto, il club rossonero ha mandato degli emissari a verificare le condizioni del ginocchio dell'attaccante francese, giudicandole non idonee al trasferimento e costringendo il calciatoe a rimanere al Crystal Palace. Qui con il passare delle settimane, il centravanti ha saputo ritrovare il suo posto e domani si giocherà l'accesso alla finale di Conference League con la sua squadra inglese, forte del 1-3 dell'andata contro lo Shakhtar. Intanto Mateta è stato intervistato da L'Equipe e ha parlato così del trasferimento saltato.

Che impatto ha avuto l'annullamento del tuo trasferimento all'AC Milan?

"Sinceramente, mi ha fatto male psicologicamente sul momento, quando mi hanno detto che era saltato... Poi, ho riflettuto velocemente su come riprendermi. Ho consultato diversi specialisti e quando mi hanno assicurato che non c'era bisogno di un'operazione, mi sono concentrato sulla tappa successiva, fino al mio ritorno. Ho lavorato duramente per mostrare a Glasner che il "JP" leader era lì per riprendersi il suo posto e vincere con la squadra".