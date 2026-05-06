Ramazzotti annuncia: "Difficilmente Allegri resterà sulla panchina in caso di mancata Champions"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Massimiliano Allegri: "La brutta sconfitta contro il Sassuolo e la classifica non più rassicurante in chiave qualificazione alla prossima Champions (+2 rispetto alla Juventus quarta, +3 rispetto alla Roma quinta) hanno fatto suonare il campanello d’allarme in casa rossonera. Il Diavolo in questa stagione è sempre stato nelle prime quattro posizioni, eccetto nelle prime tre giornate quando erano arrivati il ko con la Cremonese e i successi con Lecce e Bologna. Sciupare tutto con un finale di campionato horror rischierebbe di radere al suolo... il castello. Inteso come progetto. Perché con un mercato in tono minore, complice l’assenza dei soldi in arrivo dalla Uefa per la partecipazione alla Champions, difficilmente Allegri resterebbe sulla panchina del Diavolo.

Scontati (o quasi) sarebbero pure l’addio di Modric e la significativa diminuzione dell’appeal del club sui calciatori da convincere. Tradotto: un Milan in Europa League, e non nella coppa europea più prestigiosa, farebbe tornare d’attualità il caso Akanji che lo scorso agosto era stato cercato per rinforzare la difesa di Allegri, ma aveva scelto la metà nerazzurra di Milano proprio perché allettato dalla prospettiva di continuare a giocare in Champions League".