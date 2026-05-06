Il presidente della Lega Serie A reputa come già appetibile il calcio italiano, ma se ci fossero più imprenditori nostrani...

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Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, nel suo intervento a margine dell'evento 'Merger & Acquisition Summit 2026. Italians Do It Better', si è soffermato anche sullo stato di salute del calcio italiano, da lui fotografato mediante la presenza di investitori stranieri. Ha infatti detto il numero uno di Lega Serie A: "Il nostro calcio è assolutamente appetibile, la maggioranza delle società di Serie A è posseduta da fondi stranieri e anche in Serie B ci sono tanti investitori esteri. Mi sembra la testimonianza che, nonostante sia vituperato, anche a ragione magari, nel nostro paese per via dei risultati non arrivati, sia comunque appetibile".

Magari il presidente di Lega Serie A preferirebbe avere un numero maggiore di proprietà italiane? Prosegue e conclude così sul tema Simonelli: "Gradirei di avere tanti imprenditori italiani, sono nato con le grandi famiglie italiane del calcio: Agnelli, Berlusconi, Moratti, Viola e non vorrei fare torto a qualcuno dimenticandomi. Sono imprenditori che hanno dato lustro al nostro calcio: ne abbiamo ancora, mi piacerebbe fossero di più". Clicca qui e leggi le dichiarazioni integrali di Simonelli