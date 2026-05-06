Graziani durissimo: “Attaccanti del Milan scarsi, in tre non ne fanno uno”

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Ciccio Graziani, alla Domenica Sportiva, ha analizzando la stagione del Milan che ha commentato così:

"Il Milan davanti ha giocatori scarsi. Nkunku è stato pagato 40 milioni, Gimenez è un anno e mezzo che è in Italia e non sappiamo che giocatore sia; hanno preso Fullkrug che ha fallito, Pulisic sta andando malissimo e non si capisce come mai, Leao è stato provato centravanti e non ha funzionato. Che l'allenatore possa farli giocare meglio è assodato, ma mettiamoci in testa che non hanno attaccanti capaci di fare la differenza da soli: in rosa ci sono tre attaccanti che insieme non ne fanno uno. Chi li ha scelti deve prendersi al responsabilità di dire che ha fallito".