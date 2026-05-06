Barsotti racconta: "È la prima volta che ho trovato Gabbia così arrabbiato in una intervista"
Giovanni Barsotti, bordocampista per Dazn a Verona-Milan, si è così espresso a MilanVibes su Matteo Gabbia: “Essere sotto 1-0, andare sotto di un uomo, in un momento così brutto e con una squadra che ti palleggia pure in faccia, beh, non vedi l’ora che finisca. Non me la sento nemmeno di fare un’analisi su quelli che erano i volti . Molto interessante invece la squadra che accenna di andare sotto la curva e poi non ci va , questa é stata una dinamica interessante. Posso dirti che Gabbia, che tante volte ho intervistato dopo una sconfitta , forse è la volta in cui l’ho trovato più arrabbiato. Questa volta particolarmente, lui che è solitamente molto bravo a comunicare.”
ALLEGRI CAMBIA CONTRO L'ATALANTA
Dopo il ko del Mapei Stadium, Massimiliano Allegri non ha usato grandi giri di parole e ha definito la prestazione del suo Milan contro il Sassuolo come la peggiore della stagione. Contro i neroverdi non si è salvato praticamente nessuno e per questo, in vista della gara casalinga di domenica contro l'Atalanta, il tecnico livornese sta pensando a cambiare qualche uomo per dare un po' di freschezza in più alla squadra rossonera. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che spiega che contro i bergamaschi mancheranno sicuramente l'infortunato Luka Modric e lo squalificato Fikayo Tomori. A prendere il posto quest'ultimo sarà Koni De Winter, che completerà la difesa a tre milanista con Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Novità anche in mezzo al campo dove Loftus-Cheek dovrebbe avere una chance dal primo minuto come mezzala destra dopo diverso tempo: l'inglese non gioca infatti titolare dal 22 febbraio contro il Parma. Rispetto a Reggio Emilia, dove Ardon Jashari aveva sostituito l'infortunato Modric, in cabina di regia potrebbe trovare invece spazio Youssouf Fofana. Per quanto riguarda le corsie esterne, a sinistra ci sarà il ritorno di Davide Bartesaghi al posto di Pervis Estupinan, mentre a destra sono in ballottaggio Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame. In avanti, infine, accanto a Rafael Leao, non ci sarà né la conferma di Christopher Nkunku come al Mapei Stadium, né il ritorno da titolare di Christian Pulisic, ma potrebbe esserci Santiago Gimenez.
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