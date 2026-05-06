Colombo: "Allegri ha chiesto ai suoi nervi saldi e senso di responsabilità"

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Il Milan sta riuscendo nella difficile impresa di cestinare quanto di buono fatto per due terzi della stagione: i rossoneri, che fino a poco più di un mese fa avevano la qualificazione alla Champions League in mano, oggi si trovano a doversi giocaree tutto nelle ultime tre giornate con delle avversarie agguerrite come Juventus, Roma e Como. La squadra di Allegri è ancora padrona del proprio destino ma il margine d'errore è stato praticamente azzerato. A parlare del momento la giornalista Monica Colombo sulle colonne del Corriere della Sera.

Le parole di Monica Colombo sulla situazione attuale del Milan e su come il tecnico rossonero ha affrontato l'emergenza: "Max Allegri, dopo la recita sconcertante con il Sassuolo, ha chiesto ai suoi nervi saldi e senso di responsabilità per il rush finale: l’Atalanta domenica sera, poi il Genoa a Marassi e infine il Cagliari già salvo. Non un calendario impossibile, considerando i due punti di vantaggio sulla Juventus, i tre sulla Roma e i cinque sul Como"