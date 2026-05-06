Serie A, sono quattro gli squalificati per la prossima giornata. C'è anche uno del Milan

Serie A, sono quattro gli squalificati per la prossima giornata. C'è anche uno del MilanMilanNews.it
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Oggi alle 15:00News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Sono i tutto quattro i giocatori di Serie A squalificati dopo le gare valide per la 35/a giornata. A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo salteranno il prossimo turno di campionato Tomori (Milan), Fadera (Sassuolo), Kabasele (Udinese) e Jacobo Ramon (Como). Entrano nella lista dei diffidati Caracciolo (Pisa), Gagliardini (Hellas Verona), Adopo (Cagliari), Pierotti (Lecce), Politano (Napoli), Nuno Tavares (Lazio), Volpato (Sassuolo), Locatelli (Juventus).

Squalifica di due giornate per il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano "per avere, al 51' del secondo tempo, rivolto espressioni irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, reiterato tale atteggiamento; infrazioni rilevate dal quarto ufficiale". (ANSA).