Pellegatti preoccupato: "Credo che Allegri un altro anno con Furlani non lo voglia fare.."

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E' intervenuto così Carlo Pellegatti nel suo nuovo video sul proprio canale Youtube. Tra i tanti temi toccati, il futuro di Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri restano sempre di grande attualità.

VERSO MILAN-ATALANTA

“Sono ore decisive per il futuro del Milan. La partita contro l’Atalanta non è una solo una sfida, è quella più importante per i prossimi 4 anni. Non sto esagerando, chiaro che poi il Milan avrà altre prove e occasioni nelle prossime gare, ma tutto passa dalla sfida contro la Dea. Se non dovesse arrivare una vittoria la situazione diventerebbe pesantissima, non andare in Champions vuol dire mercato con spese limitate. Vedi anche gli esempi di Akanji e Højlund che non sono venuti. Sul danese non è vero che non ha scelto il Milan perché non giocava la Champions, semplicemente la trattativa aveva preso un’altra piega, si erano cambiate le carte in tavola”.

L'AFFARE HOJLUND

“Tare aveva lavorato per l’obbligo di riscatto, poi dal quarto piano di Casa Milan le cose cambiarono idea e quindi la trattativa rallentò, con il Napoli poi più veloce a soffiare il danese al Milan, è stato un errore dei dirigenti milanisti”.

ESTATE DI RIVOLUZIONE

“A giugno potrebbero esserci decisioni e novità importanti. Vedo che ormai il focus dei tifosi sia proprio Giorgio Furlani. Non so bene cosa accadrà, ma immagino che Cardinale stia capendo la situazione. Signori, bastava prendere un attaccante da 25 milioni a gennaio e questi problemi probabilmente non sarebbero esistiti. Purtroppo il mercato non ha dato nulla. Rabiot e Modric due unici esempi, e poi basta”.

IL FUTURO DI ALLEGRI

“Da capire cosa farà Massimiliano Allegri. Credo che un altro anno con Furlani non lo farà, mia sensazione. Se dovesse uscire Max, la candidatura andrebbe su Italiano, in odore di addio dal Bologna. Ci sarebbe anche un altro nome, che piacerebbe molto: Xabi Alonso, destinato però probabilmente al Chelsea”.

