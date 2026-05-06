Malagò commenta l’incontro con la Lega Serie B: “Sviscerato delle priorità, dopo l’incontro con la Lega Pro decido”

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Giovanni Malagò, possibile candidato alla presidenza della FIGC, ha risposto alle domande in merito all'incontro avvenuto poco fa con la Lega Serie B. Di seguito le parole riportate da Sportmediaset.

“È come se vai a un ristorante e gli chiedi come si mangia. È stato interessante, divertente, con persone che conosco in qualche caso molto bene e in altri meno bene, ma sempre con rapporti personali. Abbiamo contestualizzato il momento, ma soprattutto sono emerse tante idee, ragionamenti… Io ho incontrato il presidente Paolo Bedin due volte, una a Milano dopo l’assemblea della Lega di A perché mi aveva chiesto di fare una chiacchierata, poi è venuto a trovarmi in ufficio con un documento che mi ha presentato: io ho detto con grande franchezza che molte di quelle cose sono condivise, lo dico senza alcuna logica elettorale, ma anche che è un po’ un libro dei sogni. Abbiamo sviscerato delle priorità, non fatele dire a me perché non sarebbe giusto. Molti hanno fatto riflessioni sulle mie idee: il contesto mi è sembrato decisamente, pur non potendo dare un giudizio, positivo. Poi starà a loro dare un giudizio. La mia candidatura? Qualcuno mi ha fatto questa domanda, considerato che già ci sarebbero i numeri per portare avanti la candidatura, viste le manifestazioni di Serie A, allenatori e calciatori, e anche qualche altro soggetto individuale. Però questo è un mondo in cui, già se manchi di rispetto a qualche componente, qualcosa lo perdi. Aspettiamo venerdì, incontrerò la Lega Pro e poi formalizzeremo le questioni”.