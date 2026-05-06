Petizione dei tifosi del Milan: monta la protesta contro Furlani. Già oltre 3000 firme

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Cresce l'insofferenza dei tifosi del Milan nei confronti della proprietà. Nelle ultime ore il popolo rossonero ha infatti dato il via a una petizione online per chiedere un'imminente cambio ai vertici societari, puntando soprattutto la figura di Giorgio Furlani. L'iniziativa, nata sui social, sta rapidamente raccogliendo consenso: sono infatti già state superate oltre 3000 firme, destinate a salire poi nelle prossime ore.

Il malcontento si è amplificato dopo gli ultimi risultati altalenanti e scelte dirigenziali poco condivise dalla piazza. Sui social, infatti, la protesta è diventata virale, tra hashtag, commenti e appelli sempre più espliciti. La petizione rappresenta solo l'ultimo segnale di una frattura oramai sempre più profonda tra società e tifoseria: clima che si trasferisce anche online e che potrebbe ulteriormente appesantire questo finale di stagione.

LA PETIZIONE DEI TIFOSI ROSSONERI

"La gestione di Giorgio Furlani nel ruolo di Amministratore Delegato dell’AC Milan rappresenta oggi uno dei principali ostacoli allo sviluppo sportivo e identitario del club.

L’impostazione adottata appare rigidamente orientata a logiche finanziarie, con una sistematica subordinazione dell’area sportiva alle esigenze di bilancio. Questo approccio, lungi dal garantire equilibrio, ha prodotto un progressivo impoverimento della visione competitiva, trasformando una società storicamente ambiziosa in una realtà percepita come priva di direzione sportiva chiara.

Sul piano della leadership, la gestione si distingue per un modello accentratore, opaco e privo di reale confronto interno. Le decisioni strategiche risultano spesso calate dall’alto, senza un adeguato coinvolgimento delle competenze tecniche, generando discontinuità, incoerenza e perdita di credibilità.

Dal punto di vista comunicativo e relazionale, emerge una figura percepita come fredda, distante e incapace di rappresentare il club nei momenti chiave. Questa mancanza di connessione con l’ambiente Milan si traduce in una totale assenza di empatia verso tifosi e contesto sportivo, aggravando una frattura ormai evidente tra società e base.

La combinazione di tecnocrazia gestionale, debolezza nella leadership sportiva e carenza di visione sta contribuendo a un progressivo ridimensionamento delle ambizioni del Milan, con il rischio concreto di compromettere competitività, identità e attrattività del club nel medio-lungo periodo.



Alla luce di queste evidenze, la permanenza di Giorgio Furlani alla guida del club non appare più sostenibile.

La sua gestione è oggi percepita come incompatibile con le esigenze di rilancio sportivo e con i valori storici dell’AC Milan.

Per questo, si richiede con fermezza un immediato cambio ai vertici societari e le dimissioni dell’attuale Amministratore Delegato".