Cruciani rivela: "Al Milan hanno comprato dei calciatori che Allegri non voleva"

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Giuseppe Cruciani, giornalista, si è così espresso a Number 1 Podcast sulla gestione del Milan: “Non lo dico per difendere Allegri, hanno comprato dei giocatori come sappiamo tutti noi che Allegri non voleva. C’è una spaccatura evidente all’interno della società tra Tare ed altri dirigenti del Milan, non faccio il nome“.

ALLEGRI CAMBIA CONTRO L'ATALANTA

Dopo il ko del Mapei Stadium, Massimiliano Allegri non ha usato grandi giri di parole e ha definito la prestazione del suo Milan contro il Sassuolo come la peggiore della stagione. Contro i neroverdi non si è salvato praticamente nessuno e per questo, in vista della gara casalinga di domenica contro l'Atalanta, il tecnico livornese sta pensando a cambiare qualche uomo per dare un po' di freschezza in più alla squadra rossonera. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che spiega che contro i bergamaschi mancheranno sicuramente l'infortunato Luka Modric e lo squalificato Fikayo Tomori. A prendere il posto quest'ultimo sarà Koni De Winter, che completerà la difesa a tre milanista con Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Novità anche in mezzo al campo dove Loftus-Cheek dovrebbe avere una chance dal primo minuto come mezzala destra dopo diverso tempo: l'inglese non gioca infatti titolare dal 22 febbraio contro il Parma. Rispetto a Reggio Emilia, dove Ardon Jashari aveva sostituito l'infortunato Modric, in cabina di regia potrebbe trovare invece spazio Youssouf Fofana. Per quanto riguarda le corsie esterne, a sinistra ci sarà il ritorno di Davide Bartesaghi al posto di Pervis Estupinan, mentre a destra sono in ballottaggio Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame. In avanti, infine, accanto a Rafael Leao, non ci sarà né la conferma di Christopher Nkunku come al Mapei Stadium, né il ritorno da titolare di Christian Pulisic, ma potrebbe esserci Santiago Gimenez.