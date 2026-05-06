Baiocchini: “Il discorso di Allegri è servito, Gimenez e Loftus-Cheek verso una maglia dal 1’ contro l’Atalanta”

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Intervenuto live da Milanello, l'inviato di Sky Sport Manuele Baiocchini ha rivelato le ultime dopo gli allenamenti di questi due giorni post Sassuolo-Milan. Queste le sue parole:

"Da quello che abbiamo saputo la sveglia ieri di Allegri nello spogliatoio, anzi in palestra, dove ha fatto il discorso, è servita. Nella giornata di oggi e ieri si sono visti due allenamenti di grandissima intensità e questo magari aumenta il rammarico di quello che poteva essere la conquista della Champions già qualche settimana fa e invece il Milan è ancora in ballo, ancora in lotta con la Roma e con la Juventus. Però ci sono dei giocatori più freschi di altri, come Gimenez che non gioca da ottobre scorso, come Loftus-Cheek che non gioca da due mesi e mezzo, entrambi da titolari ovviamente, che magari possono dare quell'energia in più e quelle soluzioni in più ad Allegri che servono al Milan che in questo momento sembra essersi dimenticato come si fa gol. Loro con grande concentrazione si stanno candidando per una maglia da titolare nella gara di domenica prossima".