Biasin si domanda: "La proprietà del Milan si gode il piazzamento o è infuriata per non aver fatto di più?"
Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il collega Fabrizio Biasin ha parlato di Milan e del delicato momento che sta attraversando la formazione di Massimiliano Allegri, che di questo passo rischia seriamente di rovinare 10 mesi intensi, e fatti bene, di lavoro:
"Sul Milan il discorso è sempre lo stesso, anche se non tutti la pensano alla stessa maniera. Allegri si è arenato, ma salvo cataclismi raggiungerà l’obiettivo Champions. Non è sufficiente per fare le capriole, ma visto quel che è accaduto l’anno passato è già molto. Quello che conta, però, lo ha detto ad alta voce Confalonieri l’altra sera: “Cardinale ha una banca che ha una squadra di calcio, che gli frega di vincere?”. È tutto in questa frase e in questa ulteriore domanda: la proprietà del Milan si gode il piazzamento o è infuriata per non aver fatto di più? Se la risposta è “son contenti così” significa che non hanno capito cos’è il Milan. O lo hanno capito e comunque non intendono cambiare impostazione. Che è pure peggio".
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