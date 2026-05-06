MN - De Vecchi sul Milan: "Mancano 3 partite e non è più il momento di perdere punti per strada"

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In occasione della presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti "50 partite, infinite emozioni. Il Milan", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Walter De Vecchi, ex giocatore e responsabile del settore giovanile del Milan.

Si annoia a vedere il Milan nelle ultime settimane?

"Sinceramente non so darmi una spiegazione. Leggo delle statistiche impietose, pochi tiri in porta, poco di tutto. Penso che comunque ci sia uno staff valido, in grado di analizzare la situazione e porvi rimedio, anche perché adesso mancano 3 partite e non è più il momento di perdere punti per strada, anche se fortunatamente la stessa Juve è incappata in un passo falso. Il vantaggio c'è sempre ma non è più possibile sbagliare".

Un consiglio da dare alla dirigenza del Milan?

"Dovessi dare un consiglio dico: diamo continuità, avere una linea e muoversi su quella. Mi sembra che negli ultimi anni questo non si sia verificato".