Ad OpenVar si analizza Sassuolo-Milan: giudicato assolutamente non punibile il contatto Koné-Nkunku

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Mauro Tonolini, membro della CAN, si è così espresso a Open Var sugli episodi da Var dell'ultima giornata di campionato:

Contatto Gabbia-Laurienté, l'arbitro Maresca lascia correre e la sala VAR conferma la decisione. Questo il commento di Tonolini: "Maresca ha arbitrato con una soglia tecnica alta. Laurienté prova a prendere posizione allargando il braccio, c'è un contatto sulla schiena che non è sufficiente per portare al calcio di rigore. Corretta la valutazione di campo ed il supporto del VAR. Battiamo da tempo sulla centralità delle scelte di campo dell'arbitro che quando sono corrette facilitano il lavoro della sala VAR".

Contrasto tra Kone e Nkunku, l'attaccante del Milan cade e Maresca lascia correre: "Maresca anche qua in ottima posizione, valuta correttamente ciò che accade con coerenza anche rispetto al precedente episodio. Contatto assolutamente non punibile".

ALLEGRI CAMBIA CONTRO L'ATALANTA

Dopo il ko del Mapei Stadium, Massimiliano Allegri non ha usato grandi giri di parole e ha definito la prestazione del suo Milan contro il Sassuolo come la peggiore della stagione. Contro i neroverdi non si è salvato praticamente nessuno e per questo, in vista della gara casalinga di domenica contro l'Atalanta, il tecnico livornese sta pensando a cambiare qualche uomo per dare un po' di freschezza in più alla squadra rossonera. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che spiega che contro i bergamaschi mancheranno sicuramente l'infortunato Luka Modric e lo squalificato Fikayo Tomori. A prendere il posto quest'ultimo sarà Koni De Winter, che completerà la difesa a tre milanista con Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Novità anche in mezzo al campo dove Loftus-Cheek dovrebbe avere una chance dal primo minuto come mezzala destra dopo diverso tempo: l'inglese non gioca infatti titolare dal 22 febbraio contro il Parma. Rispetto a Reggio Emilia, dove Ardon Jashari aveva sostituito l'infortunato Modric, in cabina di regia potrebbe trovare invece spazio Youssouf Fofana. Per quanto riguarda le corsie esterne, a sinistra ci sarà il ritorno di Davide Bartesaghi al posto di Pervis Estupinan, mentre a destra sono in ballottaggio Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame. In avanti, infine, accanto a Rafael Leao, non ci sarà né la conferma di Christopher Nkunku come al Mapei Stadium, né il ritorno da titolare di Christian Pulisic, ma potrebbe esserci Santiago Gimenez.