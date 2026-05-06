Gozzini: "Fofana potrebbe subentrare in regia al posto di Jashari con Rabiot e Loftus-Cheek mezzali"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulle scelte di Allegri per Milan-Atalanta: "L’ultimo Milan è stato troppo modesto per pensare di poter competere in Champions: troppo lento per i ritmi forsennati dell’Europa nobile, troppo povero di idee e di gol per il torneo internazionale che più di tutti regala spettacolo e occasioni. In attesa del mercato estivo, serve cambiare per dimostrarsi all’altezza della partecipazione. Allegri ha sei giorni per restituire animo, vigore e soprattutto risultati (per cui serve necessariamente segnare e il Milan lo ha fatto una sola volta nelle ultime cinque partite): contro l’Atalanta Max cambierà.

Le novità principali potrebbero riguardare il centrocampo: Jashari non ha retto la scena né per idee né per fisicità, travolto da Thorstvedt sul primo gol del Sassuolo. Non ha ancora il carisma, forse nemmeno la miglior condizione, per essere il perno della mediana. Certo non l’esperienza in una fase in cui Max dovrà affidarsi a giocatori più maturi: la partita è delicata per la portata dell’avversario e l’assoluta necessità di far punti, in più San Siro può aiutare ma anche intimorire. Certamente Rabiot, ma pure Fofana, hanno spalle più larghe: l’ex Monaco potrebbe anche subentrare in regia con il connazionale Adrien sicuro di un posto sul centro sinistra. A destra possibile l’inserimento di Loftus-Cheek, che spalle larghe ne ha anche se non ha mai davvero sfruttato al massimo la propria potenza atletica. L’alternativa è Ricci. Sulle fasce tutto aperto: Bartesaghi, stanco e troppo spesso superato in velocità nelle ultime partite, se la gioca con Estupinan. Athekame, dinamico ma impreciso domenica scorsa, insidia il probabile titolare Saelemaekers".