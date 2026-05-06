Addio Beccalossi, il messaggio di cordoglio del Milan

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Nella notte tra martedì e mercoledì è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, 69 anni, ex fantasista di Brescia e Inter che fu molto amato dalle rispettive tifoserie. Negli ultimi anni era stimato opinionista televisivo, prima del gennaio 2025 quando rimase in coma per 47 giorni in seguito a un malore. Il mondo del calcio si è stretto attorno alla sua famiglia e in queste ore lo ricorda commosso. Anche i grandi rivali, come il Milan che ha pubblicato un messaggio sui propri canali social.

Il messaggio di cordoglio del Milan per Evaristo Beccalossi, storico rivale con la maglia nerazzurra: "Grandi giocate e finte sopraffine. Battute di spirito e sorrisi genuini. Il calcio di Evaristo Beccalossi è sempre e solo stato bello, da vedere e da ascoltare. Rivale storico rispettato da tutti gli sportivi. Condoglianze rispettose e sentite da tutto il mondo rossonero"