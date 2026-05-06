Gortezka in standby: evitare nuovi casi Akanji e Hojlund

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Il tracollo verticale del Milan delle ultime settimane ha rimesso in discussione tutto: non solo la stagione in corso con l'obiettivo Champions League ora a rischio ma, di conseguenza, anche il futuro con il calciomercato rossonero che potrebbe essere fortemente influenzato dalla partecipazione o meno della formazione milanista alla prossima edizione della massima competizione europea. È chiaro che senza Champions, si rischia di perdere pedine importanti e di non poter arrivare a giocatori su cui si lavora da mesi.

Uno di questi è certamente Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 che piace moltissimo ad Allegri e per il quale Igli Tare sta lavorando da gennaio: il tedesco si libererà a parametro zero a fine anno. Oggi Tuttosport evidenzia che l'operazione che è stata imbastita con l'entourage del giocatore, al momento è congelata: a fare da peso sulla bilancia sarà proprio la qualificazione in Champions del Milan. In tal senso da via Aldo Rossi vogliono evitare dei nuovi casi Akanji e Hojlund: l'estate scorsa entrambi i giocatori preferironon altre destinazioni (Inter e Napoli) perché dalle parti di Milanello non si respirava il clima della massima competizione europea.